Engere Kooperation

Kapstadt (dpa) - Deutschland und Südafrika wollen künftig als Mitglieder des UN-Sicherheitsrats eng bei der Lösung globaler Probleme zusammenarbeiten. «Auf uns kommt es ein bisschen an, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa in Kapstadt. Beide Staatsoberhäupter bekannten sich zum Multilateralismus als Gegengewicht zum wiedererstarkten Nationalismus.

Von 2019 an werden Deutschland und Südafrika für zwei Jahre als

nicht-ständige Mitglieder im Sicherheitsrat vertreten sein. In einer Zeit, in der die internationale Ordnung unter Druck stehe, blickten viele mit Hoffnung auf das gemeinsame Engagement beider Länder im Sicherheitsrat, sagte Steinmeier. Ramaphosa betonte»: «Südafrika und Deutschland werden zusammenarbeiten, um globalen Frieden, Sicherheit und Multilateralismus voranzubringen».

Ramaphosa, der im Februar als Nachfolger Jacob Zumas zum Präsidenten gewählt worden war, begrüßte Steinmeier vor seinem Amtssitz Tuynhuys in Kapstadt mit militärischen Ehren. Die Bekämpfung von Korruption und Arbeitslosigkeit gelten als vorrangige Aufgaben seiner Präsidentschaft; eine geplante Landreform ist sehr umstritten. Deutschland verfolge die neue Politik in Südafrika mit «Interesse, Anerkennung und Respekt», sagte Steinmeier.

Wichtiges Thema des dreitägigem Staatsbesuchs des Bundespräsidenten in Südafrika ist die Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen. Als zentrale Voraussetzung dafür nannte der Bundespräsident die effektive Bekämpfung der Korruption. Dabei sei die Bestrafung von Tätern ein «vielleicht entscheidender Beitrag», damit ausländische Investitionen zurückkehrten. Steinmeier wird bei seinem Staatsbesuch von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.

Am Dienstagnachmittag wurde im Beisein der beiden Präsidenten ein Kreditvertrag der KfW-Bank zur ökologischen Abwasserentsorgung in Kapstadt unterzeichnet. Der Kredit in Höhe von 80 Millionen Euro soll angesichts von Dürre und akutem Wassermangel das Recycling von Abwasser in der Vier-Millionen-Metropole voranbringen.

Steinmeiers Reise ist der erste Staatsbesuch eines Bundespräsidenten in Südafrika seit über 20 Jahren. Nach der Ablösung des massiver Korruption beschuldigten früheren Präsidenten Jacob Zuma ist sie auch ein Zeichen dafür, dass Deutschland die Zusammenarbeit mit seinem größten Wirtschaftspartner in Afrika wieder intensivieren will. Am Mittwoch flog Steinmeier in das kleine Nachbarland Botsuana weiter.