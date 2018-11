Erfolgsbilanz der Art Düsseldorf

Düsseldorf (dpa) - Die Kunstmesse Art Düsseldorf hat auch nach ihrer zweiten Auflage eine erfolgreiche Bilanz gezogen. Mehr als 40 000 Besucher hätten die viertägige Messe besucht, teilten die Veranstalter am Montag mit. Von Donnerstag bis Sonntag hatten mehr als 90 Galerien aus dem In- und Ausland Kunstwerke im Wert von mehreren Hundert Euro bis zu 1,5 Millionen Euro angeboten. Unter anderem seien Arbeiten von Hans Hartung und Anish Kapoor für jeweils rund 500 000 Euro verkauft worden. Das Rheinland habe das Potenzial, zwei Messen zu positionieren - die größere Art Cologne im Frühling und die kleinere Art Düsseldorf im Herbst, hieß es in Galeristenkreisen. Die nächste Ausgabe der Art Düsseldorf findet vom 15. bis 17. November 2019 statt.