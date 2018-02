Erinnerung an die „Weiße Rose“

München (dpa) - Junge Menschen sollten sich nach Ansicht der Vorsitzenden der «Weiße-Rose»-Stiftung, Hildegard Kronawitter, ein Beispiel an den Geschwistern Scholl nehmen. «Sich aufzulehnen, wenn Unrecht geschieht. Zivilcourage, Handeln nach eigenem Gewissen, gegen Unrecht und Rassismus anzutreten - hierin sind die Geschwister Scholl, ist die «Weiße Rose» ein bleibendes Vorbild», sagte sie in München der Deutschen Presse-Agentur.

Die «Weiße Rose» war eine Widerstandsgruppe an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, die im Zweiten Weltkrieg gegen den Nationalsozialismus auftrat. Ihre bekanntesten Mitglieder waren die Geschwister Hans und Sophie Scholl. Eine wesentliche Rolle spielten auch Professor Kurt Huber sowie die Studenten Willi Graf, Christoph Probst und Alexander Schmorell. Von Sommer 1942 bis Februar 1943 verfasste und verteilte die Gruppe sechs Flugblätter gegen das NS-Regime und gegen die Kriegspolitik. Sie machte auch den Massenmord an den Juden in Osteuropa publik.

Am 18. Februar 1943 wurden die Geschwister Scholl beim Auslegen des sechsten Flugblatts in der Ludwig-Maximilians-Universität von einem Universitätsdiener entdeckt und der Polizei ausgeliefert. Vier Tage später wurden sie nach einem Schauprozess zum Tode verurteilt und hingerichtet. Weitere Verhaftungen und Prozesse folgten. Das sechste Flugblatt gelangte über andere Widerständler nach London und wurde später von der britischen Luftwaffe in vielen Exemplaren über Deutschland abgeworfen.

Das Geschwisterpaar wie die gesamte Widerstandsgruppe stünden für Freiheit, Menschenwürde, Toleranz und Gerechtigkeit, sagte Kronawitter. «Angesichts eines erstarkten Rechtspopulismus ist es wichtig, deutlich zu machen, dass Freiheit und eine offene Gesellschaft immer wieder aufs Neue verteidigt werden müssen.»