Europa-Gipfel tagt in Granada

Granada (dpa) – Bundeskanzler Olaf Scholz und Staats- und Regierungschefs aus rund 50 Ländern treffen sich zum dritten Gipfel der neuen Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Spanien. In dem von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron initiierten Format wollen die Staaten der Europäischen Union die Zusammenarbeit mit anderen europäischen Ländern verbessern.

Im Mittelpunkt der Gespräche in der Stadt Granada steht Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und dessen Folgen stehen. Aus Sicht der EU soll der Gipfel erneut ein klares Zeichen an Kremlchef Wladimir Putin senden, dass sein Land in Europa mittlerweile nahezu vollständig isoliert ist. Zudem soll die Frage diskutiert werden, was die aktuellen geopolitischen Entwicklungen für die Zukunft der Vereinten Nationen und die G20-Gruppe der großen Industrie- und Schwellenländer bedeuten.

Auf dem offiziellen Programm des EPG-Gipfels stehen außerdem Beratungen zu Energie- und Umweltthemen sowie zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz.