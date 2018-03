Europäischer Kulturpreis in Dresden

Dresden (dpa) - Fürst Albert II. von Monaco wird am 8. Juni in der Dresdner Frauenkirche erwartet. Für seine nach ihm benannte und von ihm gegründete Stiftung nehme der 59-Jährige den Europäischen Kulturpreis Taurus entgegen, hieß es in einer Mitteilung der Veranstalter vom Donnerstag. Auch die Deutsche Meeresstiftung bekommt die Auszeichnung. «Mit diesem Preis würdigen wir das beispielhafte Engagement der beiden Stiftungen für den Natur- und Meeresschutz», sagte Bernhard Reeder, Vorstand des Europäischen Kulturforums. Weitere Preisträger sind den Angaben zufolge diesmal etwa Schauspieler Daniel Brühl und Sängerin Nana Mouskouri.

Mit dem Motto «Das Meer beginnt hier» soll auch das Forschungsschiff «Aldebaran» der Deutschen Meeresstiftung nach Dresden kommen. Vom 4. Juni an mache es an fünf Stationen entlang von Moldau- und Elbeufer fest, um über Fluss- und Meeresverschmutzung zu informieren.

Die Europäischen Kulturpreise werden laut Mitteilung erstmals in Kooperation der Stiftung Frauenkirche und des Europäischen Kulturforums vergeben. «Die Preisträger (...) stehen für den hoffnungsstiftenden Geist, der den europäischen Einigungsprozesses trägt», wurde Frauenkirchenpfarrer Sebastian Feydt zitiert.