Expressionisten-Schau in Estland

Tallinn (dpa) - Deutscher Expressionismus in Estland: Das Estnische Kunstmuseum Kumu in Tallinn widmet sich in einer großen Ausstellung zwei zentralen deutschen Künstlergruppen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Noch bis zum 14. Januar 2018 werden unter dem Titel «Die Wilden Deutschlands. Expressionisten der Brücke und des Blauen Reiters» rund 60 Arbeiten von bekannten deutschen Malern präsentiert. Ergänzt werden sie von gut 40 Werken estnischer Künstler, die vom Expressionimus beeinflusst wurden.

Nach Angaben des Museums ist die Ausstellung die erste große museale Retrospektive der expressionistischen Malerei in Deutschland und Estland. «Das Ziel der Ausstellung ist, diese sehr berühmten Gruppen zu vereinen, um zu sehen, was sie gemeinsam haben», sagte Kuratorin Liis Pählapuu der Deutschen Presse-Agentur in Tallinn. Die Bilder wurden aus öffentlichen und privaten Sammlungen zusammengetragen.

Die Künstlergruppe «Brücke» wurde 1905 in Dresden gegründet, «Der Blaue Reiter» war zwischen 1911 und 1914 tätig. Mit ihrer Lebens- und Arbeitsweise, Bildsprache und kritischen Einstellung gegenüber der traditionellen Malerei begründeten die Künstler eine Bewegung, die als Expressionismus bekannt wurde - sie gilt als eine der bedeutendsten Kunstrichtungen am Anfang des 20. Jahrhunderts.

Unterteilt in neun Kategorien werden in der Ausstellung Werke der bekanntesten Vertreter des deutschen Expressionismus wie Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Wassily Kandinsky und Franz Marc präsentiert. Deren Einfluss auf estnische Künstler lässt sich anhand der Arbeiten von Ado Vabbe, Peet Aren, Nikolai Triik und Konrad Mägi ablesen, die während Studien und Reisen mit der deutschen Kunstwelt und dem Expressionimus in Berührung kamen.