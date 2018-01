Feier zu 55 Jahren Élysée-Vertrag

Berlin (dpa) - Am 55. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags zwischen Deutschland und Frankreich ist der Bundestag in Berlin zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Daran nahmen am Montag auch Abgeordnete der französischen Nationalversammlung mit ihrem Präsidenten François de Rugy teil.

Am Nachmittag sollten Abgeordnete des deutschen Parlaments nach Paris fliegen. Beide Parlamente verabschiedeten eine gemeinsame Resolution zur Erneuerung der deutsch-französischen Freundschaft. Auch ein gemeinsames Parlamentsabkommen soll ausgearbeitet werden.

Der Élysée-Vertrag war am 22. Januar 1963 vom damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer und vom damaligen französischen Präsidenten Charles de Gaulle unterschrieben worden. Er besiegelte 18 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Freundschaft der früher verfeindeten Länder. «Der Vertrag hat die deutsch-französischen Beziehungen verändert, glücklich verändert», sagte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU).

Kanzlerin Angela Merkel und Präsident Emmanuel Macron hatten am Wochenende angekündigt, mit einer Neuauflage des Vertrags die Zusammenarbeit in Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Technologie vertiefen zu wollen. Der neue Élysée-Vertrag soll noch in diesem Jahr unterzeichnet werden. Damit soll auch die Europäische Union gestärkt werden.