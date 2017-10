Feier zum Tag der Einheit in Mainz

Mainz (dpa) - Gut eine halbe Million Menschen haben in Mainz friedlich den Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Damit erfüllte sich die Hoffnung der Organisatoren des zentralen Einheitsfests: Sie hatten mit dieser Zahl gerechnet. Wie die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Mittwoch mitteilte, hatten am Dienstag rund 360 000 Gäste die Ländermeile, die Musikbühnen oder andere Stände besucht. Am ersten Tag waren etwa 150 000 Besucher zum Bürgerfest gekommen.

«Zusammen sind wir Deutschland» lautete bereits das Motto des zweitägigen Fests, das aufgrund Dreyers Bundesratspräsidentschaft in diesem Jahr in Mainz Station machte. Zum Monatsende gibt Dreyer dieses Amt offiziell an Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller ab.

Die Feiern waren am Dienstagabend mit einer Show auf dem Rhein zu Ende gegangen, am Mittwoch stand das große Aufräumen auf dem Programm. Die Polizei zog eine weitgehend positive Bilanz. Demnach gab es keine größeren Zwischenfälle. Für das Bürgerfest und die Einheitsfeier galten weiträumige Sperrungen. Busse und Bahnen sind erst am Montag wieder auf ihren herkömmlichen Routen unterwegs.