Feuerpausen im Gaza-Krieg gefordert

Brüssel (dpa) – Bundeskanzler Olaf Scholz und die anderen Staats- und Regierungschefs der Europäische Union haben bei einem Gipfeltreffen in Brüssel Feuerpausen und geschützte Korridore für sichere Hilfslieferungen in den Gazastreifen gefordert. Sie wollen so das Leid der Zivilbevölkerung lindern. Die sich verschlechternde humanitäre Lage in Gaza gebe Anlass zu größter Besorgnis, heißt es in einer Gipfelerklärung zum Nahostkonflikt.

Man rufe im Konflikt zwischen der islamistischen Hamas und Israel zu einem schnellen, sicheren, ungehinderten und kontinuierlichen Zugang für Hilfslieferungen auf, hieß es in der Gipfelerklärung. Die Staats- und Regierungschefs befürworten zudem eine baldige internationale Friedenskonferenz für den Nahen Osten.

Bundeskanzler Olaf Scholz warnte vor einer Ausweitung des Konflikts und bekräftigte Deutschlands Unterstützung für Israel. Er trat Befürchtungen, dass Israel bei seinem Vorgehen gegen die Hamas das Völkerrecht aushebeln könnte, mit sehr klaren Worten entgegen. „Israel ist ein demokratischer Staat mit sehr humanitären Prinzipien, die ihn leiten“, sagte der Kanzler. „Und deshalb kann man sicher sein, dass die israelische Armee auch bei dem, was sie macht, die Regeln beachten wird, die sich aus dem Völkerrecht ergeben. Da habe ich keinen Zweifel.“