Firmen gegen Flucht

Tunis (dpa) - «Wir investieren in die Zukunft der tunesischen Jugend», sagt der Minister Gerd Müller, als er sieben Kooperationsabkommen in der Hauptstadt Tunis unterschreibt. Deutsche Unternehmen sollen verstärkt ausbilden und dadurch neue Jobs schaffen. Auch Rückkehrer und abgelehnte Asylbewerber aus Deutschland sollen bei den deutschen Firmen unterkommen. In Tunesien findet fast jeder dritte Jugendliche keine passende Stelle.

Tunesien gilt vor allem deutschen Politikern als «Leuchtturm der Hoffnung», wie Kanzlerin Angela Merkel das Land im vergangenen Jahr bei ihrem Staatsbesuch bezeichnete. Doch obwohl das nordafrikanische Land nach dem «Arabischen Frühling» als einziges der Region umfassende Reformen eingeleitet hat, kämpft es mit massiven wirtschaftlichen Problemen.

Die deutsche Wirtschaft und die Entwicklungspolitik sollen sich an der sogenannten Fluchtursachenbekämpfung in Afrika beteiligen. Mit Ausbildungskooperationen und millionenschweren Programmen wollen Bundesinnen- und Entwicklungsministerium die Zukunftschancen junger Menschen in deren Heimat verbessern - oder sie zur freiwilligen Rückkehr bewegen, wenn sie in Deutschland keine Aussicht auf einen Aufenthalt haben.

«Das kann eine Win-win-Situation sein für die Unternehmen, die nach neuen Mitarbeitern suchen, und für die Rückkehrer, die Jobs in Tunesien suchen», sagt Martin Henkelmann, Geschäftsführer der Auslandshandelskammer in Tunesien. Der Entwicklungsminister will die deutsche Wirtschaft in die Pflicht nehmen. «Tunesien kann ein Modellpartner für die deutsche Wirtschaft werden», meint Müller.