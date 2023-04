Fleischkonsum ist 2022 deutlich gesunken

Bonn (dpa) - Die Menschen in Deutschland essen immer weniger Fleisch. Pro Person seien 2022 rund 52 Kilogramm Fleisch verzehrt worden, 4,2 Kilogramm weniger als im Vorjahr, berichtete das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL). Damit hat sich der Rückgang im Vergleich zu 2021 ungefähr verdoppelt. Besonders stark war er bei Schweinefleisch mit einem Minus von 2,8 Kilo pro Kopf. In den vergangenen Zehn Jahren ist der Fleischkonsum um knapp neun Kilogramm zurückgegangen. Derweil stieg der Umsatz von pflanzlichen Fleisch- und Milchalternativen 2022 um elf Prozent auf 1,91 Milliarden Euro gestiegen. Im europäischen Vergleich ist Deutschland der mit Abstand größte Markt für pflanzenbasierte Lebensmittel, die Umsätze sind fast doppelt so hoch wie im zweitplatzierten Großbritannien, berichtet das Good Food Institute (GFI)