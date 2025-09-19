Förderpreis „For Women in Science“ verliehen

Düsseldorf (d.de) – Vier junge, in Deutschland forschende Wissenschaftlerinnen wurden gestern mit dem „For Women in Science“-Förderpreis 2025 ausgezeichnet. Mit dem Preis würdigt die UNESCO-Kommission, das Deutsche Humboldt Netzwerk und die L’Oréal Foundation exzellente weibliche Nachwuchstalente in der Wissenschaft. Eine Besonderheit in diesem Jahr: Alle vier Preisträgerinnen sind für ihre wissenschaftliche Arbeit aus dem Ausland nach Deutschland gekommen.

Ausgezeichnet wurden Dr. Casey Paquola (Forschungszentrum Jülich), Dr. Rana Hussein Ali (Universität Frankfurt), Dr. Line Muradi (Universität Münster) und Dr. Jingyuan Xu (Karlsruhe Institute of Technology). Der Preis ist mit jeweils 25.000 Euro dotiert. Bisher haben über 50 Nachwuchs-Wissenschaftlerinnen in Deutschland die begehrte Auszeichnung erhalten.

Unter dem Leitspruch „Die Welt braucht Wissenschaft – und die Wissenschaft braucht Frauen“ setzen sich die L’Oréal Fondation und die UNESCO bereits seit 1998 für die Förderung exzellenter Frauen in der Forschung ein. Mit ihrem „For Women in Science“-Programm, das seit 2007 auch in Deutschland etabliert ist, wurden weltweit bereits 4.400 Wissenschaftlerinnen gefördert – unter ihnen auch sieben spätere Nobelpreisträgerinnen.