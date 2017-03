Forschung für den Spitzensport

Leipzig (dpa) - Die deutschen Hockeyspieler liegen im olympischen Viertelfinale gegen Neuseeland fast aussichtslos mit 0:2 zurück. In nur vier Minuten drehen sie das Spiel zu einem 3:2-Sieg - auch dank der Strafecken-Analyse der IAT-Sportwissenschaftler. Das ist wohl das beste praktische Beispiel der jüngeren Vergangenheit dafür, was praktizierte Zusammenarbeit zwischen Verbänden mit den Wissenschaftlern des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) in Leipzig bewirken kann.

Dort hatte man nach Auswertung einer internationalen Bestandsaufnahme das Manko der deutschen Schützen in Sachen Schussgeschwindigkeit und damit Erfolgsaussichten bei Strafecken aufgedeckt und Trainingsempfehlungen gegeben.

Seit genau 25 Jahren gibt es das Institut in Leipzig. Am 16. März 1992 wurde es offiziell gegründet - mit vielen Nebengeräuschen. Einzelne ans Institut berufene Wissenschaftler wurden mit Doping- und Stasiverstrickungen in Verbindung gebracht. Nahezu alle Vertreter der Bundes- und Landespolitik blieben dem Gründungsakt deswegen fern. Die Zukunft des IAT wurde damals vehement angezweifelt.

Heute ist das IAT aus dem deutschen Hochleistungssport nicht mehr wegzudenken. Viele Nationen kopieren das Institut weltweit. «Spitzensport ohne wissenschaftliche Unterstützung ist nicht möglich», sagte IAT-Direktor Ulf Tippelt in einem dpa-Gespräch. «Wissenschaft ist eine unabdingbare Voraussetzung, um überhaupt in ein Olympia-Finale zu kommen», ergänzte sein Stellvertreter Jürgen Wick.

Das Leitmotiv für 25 Jahre IAT lautet: «Tradition durch permanente Innovation bewahrt». Trainer und Athlet stehen im Mittelpunkt der Forschung, die auf drei Säulen basiert: Wettkampfanalyse, Trainingsanalyse, Leistungsdiagnostik. Diese wird heute, im Gegensatz zu den Anfangsjahren, auf moderne Medien eingestellt. Längst haben in die Sportwissenschaft und ihre Anwendung in den täglichen Trainingsprozess App-basierende Datenbanken Einzug gehalten.

Doch das Wichtigste ist der direkte Kontakt. «Wir haben uns Akzeptanz erarbeitet. Der Wissenschaftler muss nicht nur sein Forschungsgebiet beherrschen, er muss auch in der Sportart, die er betreut, ein Fachmann sein. Fachliche und soziale Kompetenz sind ein Grunderfordernis, wenn man Erfolge feiern will», betonte Tippelt.

120 Mitarbeiter arbeiten am IAT und betreuen 25 olympische Sportarten. Finanziert wird das Institut vom Bundesinnenministerium (BMI), der Jahresetat liegt bei 8,8 Millionen Euro. Vor 25 Jahren starteten 124 Mitarbeiter mit rund acht Millionen Mark.

Die Erfolge sind vielfältig. 73 Prozent der in Rio gewonnenen Medaillen kamen mit IAT-Unterstützung zustande. Trainer und Athleten schwören auf die Zusammenarbeit und feiern seit Jahren Erfolge. Besonders im Deutschen Skiverband und im Deutschen Kanuverband mit ihren professionellen Verbandsstrukturen greift das mittlerweile ausgereifte Trainer-Berater-System. Weitere Verbände stehen vor der Tür und suchen die Unterstützung.

Was die Zukunft bringt im modernen Spitzensport bringt, hängt auch von der Umsetzung der Leistungssportreform ab. Einige für die Sportwissenschaft wichtige Punkte sind da noch ungeklärt. Allerdings sieht man sich im IAT gerüstet. Ende des Jahres soll ein Zukunftskonzept bis 2024 verabschiedet werden - Schwerpunkte sind Wissenstransfer und Nachwuchsleistungssport.

Kurzfristig steht die Aufgabe an, die in diesem Winter erzielten Erfolge im Biathlon und im nordischen Skisport zu den Olympischen Winterspielen nach Pyeongchang zu transportieren. «Das wird eine große Herausforderung auch für unsere Mitarbeiter, die sehr eng in die Sportarten integriert sind», sagte Tippelt.