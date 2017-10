Fotograf macht aus Liedern Bilder

Hannover (dpa) - Der Fotoreporter Hans-Jürgen Burkard hat deutsche Liedertexte als Vorlage für eine fotografische Reise durch Deutschland genommen. Seine Arbeiten sind von diesem Donnerstag an unter dem Titel «An Tagen wie diesen» in der Galerie für Fotografie (GAF) in Hannover zu sehen. Burkard sei mit einem dicken Stapel ausgedruckter Songtexte auf dem Beifahrersitz Tausende Kilometer durch die Republik gefahren, teilten die Ausstellungsmacher am Mittwoch mit.

Inspiriert von der Musik habe er nach Stimmungen und Situationen gesucht. In der bis zum 3. Dezember laufenden Schau sind Bilder gestrandeter Wale an Dithmarschens Nordseeküste ebenso vertreten wie des bayrischen Gäubodenfest in Straubing sowie Hinterlassenschaften von «Rock am Ring»-Besuchern.

Der 1952 geborene Burkard studierte Visuelle Kommunikation. Seit Ende der 1970er Jahre arbeitete er ausschließlich für «Geo», 1989 wechselte er für den «Stern» als Fotokorrespondent nach Moskau. In der ehemaligen Sowjetunion entstanden viele seiner preisgekrönten Fotoreportagen.