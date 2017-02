Frank-Walter Steinmeier wird Bundespräsident

Die Mitglieder der Bundesversammlung haben am Sonntag, 12. Februar 2017, Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidenten gewählt. Der SPD-Politiker, der als Kandidat der Großen Koalition und klarer Favorit angetreten war, erreichte bereits im ersten Wahlgang 931 von 1.239 gültigen Stimmen, dies entspricht einer Mehrheit von etwa 75 Prozent. Die erforderliche absolute Mehrheit lag bei 631 Stimmen. Die Kandidaten der anderen Parteien hatten wie erwartet keine Chance.

Der frühere Außenminister wird Nachfolger von Joachim Gauck, der auf eine zweite Amtszeit verzichtet hatte. Steinmeier bedankte sich bei den Mitgliedern der Bundesversammlung für die Unterstützung. Die Zustimmung für ihn sei eine Ermutigung auf dem Weg ins höchste Staatsamt, sagte er. „Ich danke allen, die mich gewählt haben, für ihr Vertrauen. Und denen, die mich nicht unterstützt haben, gebe ich ein Versprechen: In gleichem Respekt vor allen demokratischen Parteien, vor Regierung und Opposition, in Respekt vor dem Vielklang der Stimmen in unserer Demokratie, werde ich dafür arbeiten, auch Ihr Vertrauen zu gewinnen.“ Deutschland sei für viele Menschen in der Welt „ein Anker der Hoffnung“ geworden. „Wir machen anderen Mut – nicht weil alles gut ist in unserem Land. Sondern weil wir gezeigt haben, dass es besser werden kann! Dass nach Kriegen Frieden werden kann; und nach Teilung Versöhnung; dass nach der Raserei der Ideologien so etwas einkehren kann wie politische Vernunft; dass uns vieles geglückt ist in unserem Land.“

„Lasst uns mutig sein!“

Steinmeiers Worte können als Signal gegen Rechtspopulisten in Deutschland und in aller Welt gewertet werden. Er schloss seine kurze Ansprache mit den Worten: „Nein, wir leben nicht auf einer Insel der Seligen. Wir sind Teil einer Welt mit ihren Risiken, und Risiken gibt’s auch bei uns. Aber: Kaum irgendwo auf der Welt gibt es mehr Chancen als bei uns. Wer, meine Damen und Herren, wenn nicht wir, kann guten Mutes sein? Deshalb, liebe Landsleute: Lasst uns mutig sein! Dann ist mir um die Zukunft nicht bange.“

Die Amtsübergabe findet am 18. März statt.

Erste Reaktionen in den Medien:

Ludwig Greven, „ZEIT online“

„Die Macht des Bundespräsidenten, hieß es immer, lebt vor allem von der Rede, weil seine wirkliche Macht äußerst begrenzt ist. Aber die Zeiten haben sich geändert. Heute stehen nicht nur die freie Weltordnung und die Einigung Europas auf dem Spiel, sondern die westliche Demokratie und ihre liberalen Werte überhaupt. Damit ändert sich auch die Rolle des Präsidenten. Er muss nicht nur die freiheitlichen Ideale im Inneren gegen ihre Feinde verteidigen, wie es Gauck immer wieder getan hat, und sich für einen Ausgleich in der Gesellschaft einsetzen. Er muss auch nach außen – soweit es die Grenzen seines Amtes zulassen – für diese demokratischen Werte und eine faire, offene, an den Menschenrechten orientierte Ordnung der Welt eintreten. Sprich: Der Präsident muss wesentlich politischer werden. Steinmeier, so hat er versprochen, will das tun. Er muss nun keine diplomatische Rücksicht mehr nehmen. Er kann klar und frei reden.“

Stefan Kuzmany, „Spiegel online“

„Frank-Walter Steinmeier mag kein überbordend charismatischer Mensch sein, er kommt so wenig eitel und auftrumpfend daher, dass ihn mancher gar für einen Langweiler halten mag. Doch gerade in dieser ruhigen Beharrlichkeit, die Steinmeier auch schon als Außenminister gezeigt hat, liegt eine große Kraft. Denn irgendwann wird auch der lauteste Schreihals heiser. Wenn der Bundespräsident Steinmeier den Wohlmeinenden Mut machen kann, sich nicht vom Geschrei verschrecken zu lassen, sondern beharrlich und unbeeindruckt vernunftgläubig weiter an einem Land zu arbeiten, das seinen Bewohnern und der Welt Hoffnung gibt - dann wird er der Präsident sein, den Deutschland braucht in dieser Zeit.“

Heribert Prantl, „Süddeutsche Zeitung“, Video-Kommentar

„Frank-Walter Steinmeier präsentierte sich in seinen bisherigen Ämtern als Kümmerer. Diese Eigenschaft wird auch seine Rolle als Bundespräsident bestimmen.“