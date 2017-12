Franziskaner-Preis für Merkel

Rom (dpa) - Die deutsche Regierungschefin Angela Merkel wird von den Franziskaner-Mönchen mit dem Friedenslicht des Ordens ausgezeichnet. Damit würden Merkels Vermittlungseinsätze in Deutschland und Europa für ein friedliches Zusammenleben der Völker gewürdigt, teilte der Orden am Samstag in Assisi mit.

Der Preis, die Nachbildung einer Glaslampe in der Grabkammer des Ordensgründers Franziskus von Assisi, soll der Kanzlerin bei einem Besuch im Frühjahr 2018 übergeben werden. Er wird erst zum zweiten Mal vergeben. Im vergangenen Jahr wurde der kolumbianische Präsident und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos von den Franziskanern für seine Friedensbemühungen geehrt.