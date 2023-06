Friedenspreis des Deutschen Buchhandels für Salman Rushdie

Frankfurt/Main (dpa) - Der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie wird in diesem Jahr mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Der 76-Jährige, der im vergangenen Sommer bei einem Attentat schwer verletzt wurde, bekommt den Preis im Herbst während der Frankfurter Buchmesse. Geehrt werde der in Indien geborene Autor „für seine Unbeugsamkeit, seine Lebensbejahung und dafür, dass er mit seiner Erzählfreude die Welt bereichert“, teilte der Stiftungsrat am Montag in Frankfurt am Main mit.

Rushdie war während eines Vortrags im vergangenen Sommer in den USA mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Er ist seitdem auf einem Auge blind. Der Angriff kam mehr als 30 Jahre, nachdem der frühere Revolutionsführer im Iran, Ayatollah Chomeini, wegen Rushdies Roman „Die satanischen Verse“ 1989 per Fatwa zur Ermordung des Autors aufgerufen hatte.

Seit Jahrzehnten lebe der Autor in ständiger Gefahr. „Dennoch ist er nach wie vor einer der leidenschaftlichsten Verfechter der Freiheit des Denkens und der Sprache – und zwar nicht nur seiner eigenen, sondern auch der von Menschen, deren Ansichten er nicht teilt“, hieß es in der Begründung zur Preisvergabe. Mit dem Friedenspreis werden Persönlichkeiten gewürdigt, die in Literatur, Wissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben. Im vergangenen Jahr wurde der ukrainische Autor Serhij Zhadan ausgezeichnet.