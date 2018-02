Für ein solidarisches Europa

Berlin (dpa) - Einen Tag vor dem EU-Sondergipfel in Brüssel hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel die Forderung nach einer solidarischen Flüchtlingspolitik in Europa bekräftigt.

In einer Regierungserklärung im Bundestag hob sie am Donnerstag die Notwendigkeit eines gemeinsamen europäischen Asylsystems hervor und stellte einen Zusammenhang her zwischen der Verteilung der künftigen Haushaltsmittel und der solidarischen Aufnahme von Flüchtlingen.

«Bei der Neuverteilung der Strukturfonds-Mittel müssen wir darauf achten, dass die Verteilungskriterien künftig auch das Engagement vieler Regionen und Kommunen bei der Aufnahme und Integration von Migranten widerspiegeln», sagte sie. Das europäische Asylsystem müsse «krisenfest und endlich auch solidarisch sein, gerade auch was die faire Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU angeht.»

«Ich will ein handlungsfähiges, ein solidarisches, ein selbstbewusstes Europa», betonte Merkel. Am Freitag will sie mit den anderen EU-Staats- und Regierungschefs außer Großbritannien über die EU-Finanzplanung nach 2020 und die Vorbereitung der Europawahl sprechen. Der Austritt Großbritanniens aus der EU sei auch die Chance, die Finanzen der Union insgesamt auf den Prüfstand zu stellen.

Weniger entwickelte Regionen bräuchten nach wie vor Unterstützung, Solidarität sei aber keine Einbahnstraße. «Es obliegt allen Mitgliedsstaaten, die Verantwortung für das Ganze nie aus dem Blick zu verlieren. Dazu gehört selbstverständlich auch die Wahrung unserer gemeinsamen europäischen Werte.»