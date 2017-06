Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel will den globalen Klimaschutz trotz des Ausstiegs der USA aus dem Abkommen von Paris vorantreiben. «Allen, denen die Zukunft unseres Planeten wichtig ist, sage ich: Lassen Sie uns gemeinsam den Weg weitergehen, damit wir erfolgreich sind für unsere Mutter Erde», sagte Merkel am Freitag in Berlin.

Das Pariser Abkommen werde gebraucht, um die Schöpfung zu bewahren. «Nichts kann und wird uns dabei aufhalten.» Deutschland werde seine Verpflichtungen aus dem Abkommen erfüllen. Wichtig seien auch finanzielle Hilfen für die ärmsten und verwundbarsten Länder.

Merkel nannte die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump «äußerst bedauerlich - und damit drücke ich mich noch sehr zurückhaltend aus». Nun gelte es, «entschlossener denn je» in Europa und der Welt alle Kräfte zu bündeln, um große Menschheitsherausforderungen wie die des Klimawandels zu bewältigen.

Der vor mehr als 20 Jahren begonnene Prozess bis zum Pariser Abkommen sei unumkehrbar, auch wenn der Weg steinig sei. Merkel äußerte sich «gerührt und begeistert», wie viele Gruppen, Staaten und Unternehmen gerade auch in den USA trotzdem weiter mitgehen wollten. Dieser Weg sei «zum Wohl aller Menschen» und werde auch eine «Dynamik für mehr Wohlstand und mehr Chancen auf der Welt entfalten», sagte die Kanzlerin.