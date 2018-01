Fußballer hilft Kindern in Malawi

Lilongwe (dpa) - Der deutsche Fußballer Simon Ollert, einer von wenigen höherklassigen Spielern mit hochgradigem Hörverlust, setzt sich für gehörlose Kinder in Malawi ein. Es sei ihm ein «Herzensanliegen», den Kindern anhand seiner eigenen Geschichte zu zeigen, was man trotz Hörverlust alles erreichen könne, sagte der 20-Jährige am Mittwoch nach dem Besuch eine Hilfsprojekts in der Hauptstadt Lilongwe. Dort spielte er mit gehörgeschädigten Kindern Fußball. «Ich möchte die Mädchen und Jungen begeistern, sie in ihrem Selbstvertrauen stärken und ermutigen, an ihre Fähigkeiten zu glauben.»

Ollert, der unter anderem für die SpVgg Unterhaching in der 3. Liga gespielt hat, besuchte in Malawi die seit 2013 bestehende ABC Hearing Clinic der Stiftung Hear the World. Die Stiftung wird von einem Schweizer Hörgerätehersteller unterstützt. Nach Angaben der Stiftung handelt es sich um die landesweit erste Klinik für Gehörschäden in Malawi. Der Staat im südlichen Afrika gehört einem UN-Index zufolge zu den ärmsten Ländern der Welt. In Afrika werden Beeinträchtigungen des Gehörs oft nicht erkannt oder nicht behandelt, was zum Beispiel dazu führen kann, dass normal begabte Kinder überfordert sind und ihre Schule verlassen müssen.

Ollert war bis Ende Dezember 2017 beim FC Memmingen unter Vertrag. Derzeit sucht er einen neuen Verein.