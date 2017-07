G20-Gipfel in Hamburg

Hamburg (dpa) – Am Freitag hat in Hamburg der G20-Gipfel der großen Wirtschaftsmächte begonnen. Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßte die Staats- und Regierungschef am Freitagvormittag am Tagungsort mitten in der Hansestadt. Im Anschluss wollte sich die G20-Runde in einer ersten gemeinsamen Sitzung mit der Bekämpfung des internationalen Terrorismus befassen.

Am frühen Nachmittag stand ein Arbeitsessen zu den Themen Wachstum und Freihandel auf dem Programm. Im Zentrum des internationalen Interesses dürfte zudem das erste persönliche Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin stehen, die kurz vor 16.00 Uhr zu einer Unterredung zusammenkommen wollten. G20-Gastgeber Deutschland will die Top-Mächte für mehr Investitionen in Afrika gewinnen, den Kampf gegen den Klimawandel stärken, die Flüchtlingskrise eindämmen und die Wirtschaft robuster aufstellen.

Der Tag vor dem Start des G20-Gipfels und den ersten Treffen war gekennzeichnet von Protesten und Zwischenfällen der G20-Gegner mit der Polizei. Hunderte Protestierende versuchten, in die Hochsicherheitszone um den Tagungsort vorzudringen, sie wollten den Ablauf des Gipfels stören. An verschiedenen Stellen der Stadt gingen Autos in Flammen auf, Demonstranten blockierten zeitweise auch einen der Wege, die US-Präsident Trump von seinem Quartier zum G20-Gipfelort hatte nehmen können. Die Polizei setzte gegen die Sitzblockade einen Wasserwerfer ein. Das erste G20-Gipfeltreffen in Deutschland wird von etwa 19 000 Polizisten geschützt. Der Gipfel endet am Samstagnachmittag.