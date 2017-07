G20-Gipfel startet in Hamburg

Hamburg (dpa) - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel will beim G20-Gipfel der Top-Wirtschaftsmächte in Hamburg auch Differenzen klar benennen. Sie hoffe auf ein Ergebnis, «das zeigt, dass wir uns angemessen mit den globalen Herausforderungen befassen, und das zugleich Dissens nicht übertüncht», sagte Merkel in einem Interview mit der Wochenzeitung «Die Zeit».

Vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der G20-Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer am Freitag und Samstag sagte die Kanzlerin: «Es ist wahr, die Weltordnung ist im Wandel, und die Kräfteverhältnisse verschieben sich.» Die Tatsache aber, dass die G20-Staaten und andere Länder zusammenarbeiteten, sei «in einer Zeit, in der viel Sprachlosigkeit herrscht, schon ein Wert an sich». Es sei auch «sinnvoll, dass Europa seine Kräfte bündelt».