Gauck geht, Steinmeier kommt

Berlin (dpa) - Von Sonntag an hat Deutschland ein neues Staatsoberhaupt. Bei einer symbolischen Übergabe im Berliner Schloss Bellevue übernimmt Frank-Walter Steinmeier (61) das Amt des Bundespräsidenten von Joachim Gauck (77), der fünf Jahre an der Spitze des Staates stand.

Der frühere Außenminister Steinmeier ist der 12. Präsident der Bundesrepublik Deutschland. Gauck hatte auf eine zweite Amtszeit verzichtet.

Nach einer feierlichen Verabschiedung am Freitagabend mit einem Großen Zapfenstreich der Bundeswehr geht Gaucks Amtszeit am Samstag zu Ende.

Ebenso wie Gauck wird auch Steinmeier nicht im Schloss Bellevue wohnen, sondern in einer Dienstvilla in Berlin-Dahlem. Der Umzug ist aber erst für die zweite Jahreshälfte geplant. Gauck sucht derzeit eine neue Wohnung in Berlin. Zuletzt hatte Roman Herzog als Bundespräsident (1994 bis 1999) im Schloss gewohnt. Danach wurde umgebaut, es gibt dort keine Schlafzimmer mehr.

Von Montag an führt Steinmeier die Amtsgeschäfte. Als Chef des Präsidialamts und seiner rund 200 Mitarbeiter bringt er seinen Vertrauten Stephan Steinlein mit, der schon im Auswärtigen Amt Staatssekretär war. Am Mittwoch wird Steinmeier vor Bundestag und Bundesrat vereidigt. In seiner ersten größeren Rede als Präsident wird er seine politischen Schwerpunkte für die nächsten fünf Jahre vorstellen.

Nach den vorzeitigen Rücktritten von Horst Köhler (2010) und Christian Wulff (2012) ist es der erste reguläre Wechsel im Schloss Bellevue seit 2004. Steinmeier war als SPD-Kandidat auch von den Christdemokraten unterstützt worden. Er erhielt bei seiner Wahl am 12. Februar außerdem auch Stimmen von Grünen und FDP.