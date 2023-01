Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

Berlin (dpa)- Der Deutsche Bundestag hat am Freitag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. In der Gedenkstunde sprach unter anderem die Holocaust-Überlebende Rozette Kats. Im Mittelpunkt standen in diesem Jahr Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Identität von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. „Wer nicht den nationalsozialistischen Normen entsprach, lebte in Angst und Misstrauen“, sagte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. „Am härtesten traf es die vielen Tausend Frauen und Männer, die aufgrund ihrer Sexualität - teils unter Vorwänden - in Konzentrationslager deportiert wurden.“