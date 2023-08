Gedenken an Opfer des DDR-Grenzregimes

Berlin/Teltow (dpa) - Am 62. Jahrestag des Mauerbaus wird in Deutschland der Opfer des DDR-Grenzregimes gedacht. Der Bau der Berliner Mauer hatte am 13. August 1961 begonnen und die deutsch-deutsche Teilung besiegelt. Bis zum Öffnen der Grenze am 9. November 1989 gab es nach Angaben der Stiftung Berliner Mauer mindestens 140 Todesopfer an der Mauer.

Bei mehreren Veranstaltungen entlang der früheren Grenze erinnern Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Gesellschaft an die Menschen, die bei Fluchtversuchen starben oder getötet wurden. Thematisiert werden auch andere Folgen der jahrzehntelangen Teilung wie die Trennung von Familien und die Unfreiheit für Menschen in der DDR.