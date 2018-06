Gedenken an Rettung jüdischer Kinder

London/Berlin (dpa) - Mit einer knapp einwöchigen Radtour von Berlin nach London haben mehrere Dutzend Menschen der Rettung jüdischer Kinder vor den Nazis vor 80 Jahren gedacht. Die Teilnehmer der Tour erreichten am Freitagnachmittag (22. Juni) ihr Ziel, das Denkmal für die Kindertransporte am Londoner Bahnhof Liverpool Street. Gestartet waren sie am Sonntag zuvor (17. Juni) am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin, wo auch ein Denkmal steht.

Darunter war auch ein Mann, der selbst durch die Rettungsaktion nach England gekommen war: Paul Alexander, der 1939 als Baby auf die Reise geschickt wurde, nahm mit seinem Sohn und Enkel an der Tour teil. «Ich muss meiner Mutter und meinem Vater danken, dass sie mich alleine fortgeschickt haben - man kann sich nicht vorstellen, wie es ihnen dabei ging, und meine Mutter wusste nicht, ob sie mich jemals wiedersehen würde», sagte Alexander der britischen Nachrichtenagentur PA am Freitag.

Bei den 1938 begonnenen Kindertransporten wurden 10 000 meist jüdische Kinder aus Deutschland, Österreich, Polen und der Tschechoslowakei am Vorabend des Zweiten Weltkriegs nach Großbritannien gebracht. Viele davon sahen ihre Eltern nie wieder. Die Rettungsaktion wurde ins Leben gerufen nach den gewalttätigen Übergriffen auf Juden während der Pogrome im November 1938 in Deutschland.