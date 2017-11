Gedenken in Deutschland

Berlin (dpa) - Bei zahlreichen Gedenkveranstaltungen in ganz Deutschland wurde an diesem Donnerstag an den 79. Jahrestag der Pogromnacht vom 9. November 1938 erinnert. In Berlin etwa empfing Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Präsidium des Internationalen Auschwitz-Komitees in seinem Amtssitz Schloss Bellevue. In München wurden bei einer Veranstaltung mit Oberbürgermeister Dieter Reiter die Namen von Opfern verlesen.

In Erfurt haben Thüringer Bürger und Holocaust-Überlebende am Donnerstag der Opfer der antijüdischen NS-Pogrome vor 79 Jahren gedacht. Landtagspräsident Christian Carius erinnerte an Deutschlands historische Verantwortung, jeden Versuch eines neuen Rassismus und Antisemitismus abzuwehren.

In der Pogromnacht waren Synagogen und andere jüdische Einrichtungen in Brand gesteckt oder anders zerstört und zahlreiche Juden ermordet oder misshandelt worden.

Zudem wurde an zahlreichen Orten noch an einen anderen Bezug des 9. November in der deutschen Geschichte erinnert: den 28. Jahrestag des Falls der Mauer 1989.

In der zentralen Mauer-Gedenkstätte an der Bernauer Straße in Berlin steckten am Donnerstag mehrere hundert Menschen rote und gelbe Rosen in ein original erhaltenes Stück der Mauer. Auch Kerzen wurden entzündet. In der Kapelle der Versöhnung auf dem früheren Todesstreifen wurde der Mauertoten gedacht.

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen waren gekommen. Müller hatte zuvor betont, der 9. November 1989 habe den Weg zu einem geeinten, demokratischen Deutschland eröffnet.

Am Abend des 9. November 1989 hatte das damalige Mitglied des SED-Politbüros, Günter Schabowski, fast beiläufig in Ost-Berlin verkündet, dass ab sofort Reisen in den Westen möglich sind. Am Ende stand der Fall der Mauer und die deutsche Wiedervereinigung.