Gedenken in Italien

Marzabotto (dpa) - Deutsche Soldaten haben im Zweiten Weltkrieg auch in Italien Massaker angerichtet - Außenminister Heiko Maas hat nun an Hunderte Opfer des Nazi-Regimes in der norditalienischen Gemeinde Marzabotto erinnert und vor einer Rückkehr von Nationalisten gewarnt.

Der Politiker sprach am Sonntag von «Taten, die von Deutschen begangen wurden, die uns in ihrer Grausamkeit den Atem stocken lassen». Zugleich mahnte er in dem Ort bei Bologna, wie wichtig vor diesem Hintergrund die Europäische Union sei. Wenn «überall Nationalisten Abschottung predigen», dann müsse man umso mehr für Respekt und internationale Zusammenarbeit eintreten.

In den letzten Septembertagen 1944 ermordeten deutsche Soldaten um den Berg Monte Sole mindestens 770 Menschen, darunter vor allem Kinder, Frauen und Alte. «In Trauer und Scham verneige ich mich als deutscher Außenminister vor den Opfern und Angehörigen», sagte Maas.

Maas legte in der Gedenkstätte zusammen mit seinem italienischen Kollegen Enzo Moavero Milanesi einen Kranz nieder. Auf Gedenktafeln wird dort an die 771 Menschen erinnert, die der Strafaktion wegen Partisanentätigkeit zum Opfer fielen. Unter ihnen waren 315 Frauen und 189 Kinder unter 12 Jahren.

Das Massaker von Marzabotto gilt in Italien als das schlimmste Kriegsverbrechen auf italienischem Boden während des Zweiten Weltkrieges. 2002 gedachte der damalige deutsche Präsident Johannes Rau der Opfer.

Italien habe bei der Europäischen Einigung eine prägende Rolle gespielt «und muss sie auch weiter spielen», sagte Maas. Das war auch ein Signal an die aktuelle Regierung in Rom: Dort ist seit Juni eine Koalition aus rechter Lega und europakritischer Fünf-Sterne-Bewegung im Amt, die mit Europa auf Konfrontationskurs ist. Maas rief zum Kampf gegen Faschismus und Extremismus auf, in dem «wir alle Brüder und Schwestern sind, gerade heute».