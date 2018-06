Gedenken in Weißrussland

Minsk (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat an der Einweihung einer Gedenkstätte für Zehntausende ermordete Juden und Widerstandskämpfer in Weißrussland teilgenommen.

«Heute besteht die Verantwortung darin, das Wissen um das, was hier geschah, lebendig zu halten», sagte er in Maly Trostenez, der größten NS-Vernichtungsstätte in der zwischen 1941 und 1944 von Nazi-Deutschland besetzten Sowjetunion.

«Ich versichere Ihnen, wir werden diese Verantwortung auch gegen jene verteidigen, die sagen, sie werde abgegolten durch verstrichene Zeit.»

Der deutsche Präsident warnte davor, die Nazi-Verbrechen zu verdrängen. Deutschland habe viel zu lange gebraucht, sich an diese Verbrechen zu erinnern und sich zu seiner Verantwortung zu bekennen, sagte Steinmeier.

Maly Trostenez liegt nur wenige Kilometer außerhalb der weißrussischen Hauptstadt Minsk. Nach jüngsten Forschungen wurden dort zwischen 1942 und 1944 etwa 40 000 bis 60 000 Menschen erschossen oder vergast, darunter Juden aus dem Minsker Ghetto, aber auch aus Deutschland und Österreich. Die Erschießungen und Vergasungen fanden in den Wäldern in der Nähe eines Zwangsarbeiterlagers statt. Neben Steinmeier nahm auch der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen an der Gedenkfeier teil.