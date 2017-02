Geld gegen den Hunger

Oslo (dpa) – Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat am Freitag bei einer internationalen Geberkonferenz in Oslo zu gemeinsamen Anstrengungen aufgerufen, um die humanitäre Krise in der Region um den Tschadsee und Nordnigeria zu beenden. «Die Menschen brauchen unsere Hilfe, und sie brauchen sie jetzt», sagte Gabriel. Deutschland werde in den nächsten drei Jahren 120 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen.

Die Geberkonferenz wird von Norwegen, der deutschen Regierung, Nigeria und den Vereinten Nationen ausgetragen. Norwegens Außenminister Børge Brende sagte, der Konflikt mit der islamistischen Terrororganisation Boko Haram und der Klimawandel hätten zu großem Hunger geführt. «11 Millionen Menschen benötigen unmittelbar humanitäre Hilfe.» Nach Schätzungen der Vereinten Nationen werden rund 1,5 Milliarden US-Dollar gebraucht, um die 8,2 Millionen Menschen in der Tschadseeregion zu versorgen.

Norwegen will über drei Jahre 1,6 Milliarden norwegische Kronen (180 Millionen Euro) bereitstellen. Brende betonte, dass die Mittel nicht nur zur Soforthilfe benötigt würden, sondern auch langfristig Sicherheit, Stabilität und Ausbildung sichern sollen.