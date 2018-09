Gelungener Champions-League-Start

Lissabon/Charkiw (dpa) - Der FC Bayern freute sich über ein Fußball-Märchen und den nächsten Auftaktsieg, 1899 Hoffenheim verpasste trotz eines couragierten Einstands den Premierenerfolg. Zum 15. Mal nacheinander jubelten die Münchner beim 2:0 (1:0) auswärts gegen Benfica Lissabon über einen Startsieg in der Champions League. Der vermeintliche 35-Millionen-Euro-Flop Renato Sanches übernahm dabei die Hauptrolle. Die Hoffenheimer schnupperten bei Schachtjor Donezk am Mittwoch zwar am Dreier. Doch das Team von Julian Nagelsmann, dem mit 31 Jahren nun jüngsten Trainer des wichtigsten europäischen Vereinswettbewerbs, musste sich in der Ukraine mit einem 2:2 (2:1) begnügen.

Wie zuletzt in der Saison 1999/2000 verlor keine Mannschaft aus einem Bundesliga-Quartett am ersten Spieltag der Königsklasse. Damals gab es einen Bayern-Sieg und drei Remis, diesmal zwei Erfolge und zwei Unentschieden. Am Dienstag hatte Dortmund 1:0 gegen Brügge gewonnen, Schalke sich 1:1 von Porto getrennt. Das war auch ein guter Anfang in dieser Spielzeit für die Fünfjahreswertung.

In seinem geliebten Estádio da Luz in Lissabon hätte der märchenhaft anmutende Fußball-Abend für Renato Sanches gerne noch endlos weitergehen können. Nach seinen schönsten und besten 90 Minuten im Münchner Trikot lief der gerade 21 Jahre alt gewordene portugiesische Europameister allein über den Rasen und genoss die Zuneigung der Fans von Benfica Lissabon. Die Zuschauer applaudierten stehend dem verlorenen Sohn, der in ihrem Verein groß geworden ist und 2016 zum europaweit umworbenen Jungstar avancierte.

«Das war so besonders. Ich bin so glücklich. Ich habe dieses Spiel und dieses Tor sehr genossen. Ich möchte mich bei den Fans bedanken», schilderte Renato Sanches immer noch tief berührt in den Stadion-Katakomben. Als Zehnjähriger sei er zu Benfica gekommen, «in diesem Verein bin ich als Spieler gewachsen». Und womöglich ist er nach zwei harten Jahren, davon eines als Leihspieler in England bei Swansea City, am Mittwochabend endlich angekommen beim FC Bayern.

«Ich habe mich sehr gefreut für den Jungen», sagte Präsident Uli Hoeneß. Er pries den Jungstar in der allgemeinen Euphorie als «Neuzugang» und wunderbare Antwort «für die Schlaumeier», die wegen der aktuellen Verletzungsprobleme gesagt hätten, «wir haben zu wenig Spieler». Beim nächtlichen Bankett hob auch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge den Edelreservisten in seiner Rede explizit hervor.

Trainer Niko Kovac war nach seinem siegreichen Debüt und dem nächsten Startsieg der Münchner glücklich. «Die Serie ist toll, 2002 war ich ja auch noch Spieler hier. Das ist eben der FC Bayern München, der eine immens hohe Qualität besitzt und die Spiele dann auch gewinnt», sagte der Kroate. Ihm glückt aktuell einfach alles: Sechs Pflichtspiele, sechs Siege - und jetzt auch noch der Coup mit Renato Sanches. «Da hat der Trainer ein gutes Näschen bewiesen», bemerkte Kapitän Manuel Neuer anerkennend. Das frühe 1:0 von Robert Lewandowski leitete der Mann des Abends auch noch ein.

Hoffenheims Trainer Nagelsmann trat am Donnerstag zwar «ganz zufrieden» die Heimreise an, doch seine Spieler haderten mit dem vergebenen Premierensieg in Charkiw. Nach dem überraschenden 2:1 von Olympique Lyon bei Pep Guardiolas Manchester City dürfte bei 1899 die Erkenntnis gewachsen sein, dass man gegen den vielleicht schwächsten Gruppen-Gegner einen Erfolg verpasst hat.

«Ich hätte heute auch gerne gewonnen, aber ich kann mit dem Punkt leben. Wir hatten qualitativ die besseren Torchancen», sagte Nagelsmann. «Fürs erste Champions-League-Spiel haben wir es ganz ordentlich gemacht. Wir haben den Zuschauern was geboten.»

Trotz der zweimaligen Führung durch Florian Grillitsch und Havard Nordtveit reichte es für die Kraichgauer nicht, in der Schlussphase (81.) glückte den Gastgebern der Ausgleich. «Wenn du so lange führst, willst du auch gewinnen», sagte Jung-Nationalspieler Nico Schulz. So muss Hoffenheim weiter auf den ersten internationalen Auswärtserfolg warten, nachdem dies auch in der lehrreichen Europa-League-Vorrunde 2017 nicht gelungen war. «Wir können erhobenen Hauptes nach Hause fahren als Champions-League-Neuling», betonte Nagelsmann jedoch.