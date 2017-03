Gemeinsame Anstrengungen

Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich angesichts von Veränderungen in der US-Außenpolitik für mehr Verantwortung der EU in der Sicherheitspolitik stark gemacht. Wegen des sich verändernden Charakters der transatlantischen Beziehungen habe sich Europa entschlossen, mehr Verantwortung zu übernehmen, sagte Merkel am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. Sie betonte: «Wir müssen als EU zu einem eigenständigen Krisenmanagement in unserer Nachbarschaft in der Lage sein» - nicht in Konkurrenz, sondern ergänzend zur Nato.

Ungeachtet der aktuellen Veränderungen sei sie davon überzeugt, «dass die transatlantische Partnerschaft auf der Grundlage unserer Werte und Interessen» nicht nur für die Europäer von überragender Bedeutung sei, sagte Merkel und kündigte an: «In diesem Geist jedenfalls werde ich in der kommenden Woche auch meine Gespräche mit Donald Trump in Washington führen.» Die Kanzlerin trifft sich am kommenden Dienstag in Washington erstmals persönlich mit dem US-Präsidenten.

Merkel verteidigte ihre Überlegungen für eine EU der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. «Die vor uns liegenden Aufgaben sind zu groß, als dass wir in Europa immer nur mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner arbeiten können», sagte sie. Entscheidend sei, dass man dabei offen für alle EU-Länder bleibe und niemanden ausgrenze: «Ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten ist einladend und nicht ausschließend.»