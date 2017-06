Anerkannte Berufsabschlüsse

Berlin (dpa) - Das vor fünf Jahren in Kraft getretene sogenannte Anerkennungsgesetz zeigt nach einer Zwischenbilanz der Regierung die gewünschte Wirkung auf dem Arbeitsmarkt. Nach der Anerkennung ihrer im Ausland erworbenen Abschlüsse sind neun von zehn Fachkräften in Deutschland erwerbstätig, teilte das Bundesbildungsministerium am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung in Berlin mit.

«Vor allem in Berufen mit hohem Fachkräftebedarf, wie zum Beispiel im Bereich der Pflege oder in der Elektrobranche, ist die Berufsanerkennung ein wichtiges Element, um bestehenden Engpässen auf dem Arbeitsmarkt zu begegnen», erklärte die deutsche Bildungsministerin Johanna Wanka. Eine Evaluation habe ergeben, dass Beschäftigtenquote und Bruttoeinkommen dieser Migranten kräftig gewachsen seien. Sie wolle erreichen, «dass wir die gesteuerte Zuwanderung stärken und dass die vorhandenen beruflichen Qualifikationen und Potenziale jeder und jedes Einzelnen gehoben werden», fügte Wanka hinzu.

Die Zahl der gestellten Anerkennungsanträge steigt den Zahlen des Ministeriums zufolge weiter an: Bis Ende 2015 gab es demnach allein in den bundesrechtlich geregelten Berufen mehr als 63 000. Drei Viertel davon ergaben die volle Gleichwertigkeit. Die Ablehnungsquote lag mit 2,6 Prozent unter dem Niveau der Vorjahre. Neue Zahlen für 2016 liefert das Statistische Bundesamt voraussichtlich im September.