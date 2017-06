Glückwünsche an Macron

Berlin (dpa) - Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und Außenminister Sigmar Gabriel haben dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zum Erfolg seiner Partei La République en Marche im ersten Durchgang der Parlamentswahlen am Sonntag gratuliert. «Kanzlerin Merkel: Mein herzlicher Glückwunsch an @EmmanuelMacron zum großen Erfolg seiner Partei im 1. Wahlgang. Starkes Votum für Reformen.», twitterte Regierungssprecher Steffen Seibert am späten Abend.

Auch Gabriel schloss sich den Gratulanten an. «Félicitations, @EmmanuelMacron!», twitterte der Minister. «Der erneute Erfolg zeigt: #Macron überzeugt - nicht nur in Frankreich, sondern auch in und für Europa!»

Deutsche Europapolitiker haben sich ebenfalls erfreut über den Erfolg des Lagers von Emmanuel Macron in der ersten Runde der französischen Parlamentswahl geäußert. Der neue französische Präsident wolle Europa nach vorn bringen und Frankreich von innen heraus stark machen, sagte der Vizepräsident des EU-Parlaments, Alexander Graf Lambsdorff, am Montag im Bayerischen Rundfunk. Dies sei auch im Interesse Deutschlands.

Der europäische Grünen-Chef Reinhard Bütikofer forderte dazu auf, Macron dabei zu unterstützen, die Lage in Frankreich zum Besseren zu wenden. «Europa muss auf den Erfolg von Macron setzen und für die gemeinsamen Ziele unserer Union mit ihm kooperieren», kommentierte der Europaabgeordnete. Der Aufbruch des Franzosen sei kein Selbstläufer - auch wenn Macron voraussichtlich mehr Macht haben werde als viele seiner Vorgänger.

Nach der Auszählung der Stimmen kamen Macrons Partei und ihre Verbündeten in der ersten Wahlrunde am Sonntag auf rund 32 Prozent. Laut Meinungsforschern kann das Präsidenten-Lager bei der entscheidenden Runde am kommenden Sonntag mit 400 bis 455 der insgesamt 577 Sitzen rechnen.