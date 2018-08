Goethe-Medaille für Künstler

Weimar (dpa) - Die Theatermacher Heidi und Rolf Abderhalden vom Kollektiv Mapa Teatro aus Kolumbien, die schweizerisch-brasilianische Fotografin und Menschenrechtlerin Claudia Andujar und der ungarische Komponist und Dirigent Péter Eötvös sind in Weimar mit der Goethe-Medaille ausgezeichnet worden. «Alle vier Preisträger sehen in der künstlerischen Ausdrucksfähigkeit ein wesentliches Element des menschlichen Zusammenlebens und der menschlichen Teilhabe. Ohne kulturelles Verständnis, ohne Dialogfähigkeit wird unsere Welt immer weniger verständlich», sagte der Präsident des Goethe-Instituts, Klaus-Dieter Lehmann.

Die Preisträger haben während Bürgerkriegen und der Vertreibung Mut bewiesen, wie die erste Vizepräsidentin des Goethe-Instituts und Vorsitzende der Kommission zur Verleihung der Goethe-Medaille, Christina von Braun, sagte. Zugleich hätten sie gezeigt, dass Kultur und Sprache etwas gegen Gewalt bewirken können.

Das kolumbianische Theaterkollektiv Mapa Teatro setzt sich nach Institutsangaben in innovativen Stücken etwa mit dem Bürgerkrieg in Kolumbien und den Schuldfragen dazu auseinander. Die Fotojournalistin Andujar engagiert sich für den Schutz des in Brasilien beheimateten Volks der Yanomami ein, dessen Leben sie jahrelang im Amazonas dokumentiert hat. Der 1944 in Transsilvanien geborene Eötvös vertont nach Auffassung der Kommission existenzielle Fragen in außergewöhnlichen Klangkompositionen - im Musiktheater «Der Goldene Drache» befasst er sich mit Globalisierung und Migration.