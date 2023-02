Goldener Bär für Dokumentarfilm „Sur l’Adamant“

Berlin (dpa) - Der Dokumentarfilm „Sur l'Adamant“ des französischen Regisseurs Nicolas Philibert hat den Goldenen Bären der Berlinale gewonnen. Der Film erzählt von einer Hilfseinrichtung für Menschen mit psychischen Problemen in Paris. Auch der neue Film des deutschen Regisseurs Christian Petzold wurde bei den Internationalen Filmfestspielen ausgezeichnet: „Roter Himmel“ erhielt den Großen Preis der Jury.

Mit dem Schauspielpreis zeichnete die Jury die jüngste Gewinnerin der Festivalgeschichte aus: Die achtjährige Sofía Otero wurde für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle ausgezeichnet. Im Coming-of-Age-Film „20 000 especies de abejas“ („20 000 Species of Bees“) spielt sie ein Kind, das auf der Suche nach seiner geschlechtlichen Identität ist.

Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals. Die US-amerikanische Schauspielerin Kristen Stewart leitete in diesem Jahr die Internationale Jury. In den vergangenen Tagen waren unter anderem US-Regisseur Steven Spielberg, Schauspielerin Cate Blanchett und Hollywoodstar Anne Hathaway in Berlin. Während des Festivals war auch an den Krieg in der Ukraine und die Lage im Iran erinnert worden. Kulturstaatsministerin Claudia Roth gratulierte den Preisträgerinnen und Preisträgern: Sie stünden für eine Filmkunst des Menschseins und der Menschlichkeit, der Herzen und der Hoffnung auf Freiheit und Selbstbestimmung.