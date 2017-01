Grenzschutz als Schlüssel

Brüssel/Luxemburg (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht eine bessere Sicherung der EU-Außengrenzen als Voraussetzung für eine «fairere Verteilung» von Flüchtlingen in Europa. Die Weichen dafür müssten beim kommenden EU-Gipfel Anfang Februar in der maltesischen Hauptstadt Valletta gestellt werden, sagte sie am Donnerstag in Luxemburg nach einem Treffen mit dem luxemburgischen Regierungschef Xavier Bettel.

Die Freizügigkeit innerhalb des Schengen-Raumes stehe auf dem Spiel. «Und das bedeutet, dass wir lernen müssen, unsere Außengrenzen so zu schützen, dass nicht Schlepper und Schmuggler das Sagen haben, sondern dass Absprachen zwischen Staaten zu einer vernünftigen Grenzkontrolle führen.» Sie mahnte zugleich zu Geduld angesichts der Weigerung vieler EU-Regierungen, Flüchtlinge aufzunehmen.

Merkel sagte, auch Deutschland sei über viele Jahre nicht bereit gewesen, sich an einem solchen fairen Verteilungssystem von Flüchtlingen zu beteiligen. Als Spanien und Italien große Probleme mit Flüchtlingen hatten, «da hat bei uns auch das Denken vorgeherrscht: "Ach, wir liegen ja in der Mitte, bei uns kommt keiner mehr an".» Sie fügte hinzu: «Insofern sollten wir jetzt ein wenig Geduld haben.» Dies sei nicht das erste europäische Projekt, «für das man länger als anderthalb Jahre arbeiten musste».

Ihre Flüchtlingspolitik brachte Merkel am Donnerstag auch eine weitere Auszeichnung ein. In der belgischen Hauptstadt Brüssel verliehen ihr die beiden Universitäten Gent und Löwen ihre inzwischen 14. Ehrendoktorwürde. Merkel sprach von einer «besonderen Geste der Freundschaft und Verbundenheit».

Die beiden Universitäten begründeten die Auszeichnung für Merkel unter anderem mit ihrer «mutigen und humanen Haltung auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise». Sie habe auf eine in der Weltpolitik seltene Weise «echte Staatskunst, politische Kreativität und genuine Menschlichkeit» in ihrer Person vereint, heißt es in der Begründung. Belgiens Premierminister Charles Michel sagte an Merkel gewandt, er schätze «die Kraft und die Aufrichtigkeit Ihrer europäischen Überzeugungen».

In ihrer Dankesrede warnte Merkel davor, sich angesichts der Konflikte in der europäischen Nachbarschaft auf andere zu verlassen. «Aus Sicht einiger unserer traditioneller Partner, ich denke hier auch an die transatlantischen Beziehungen, gibt es keine Ewigkeitsgarantie für die enge Zusammenarbeit mit uns Europäern», sagte sie.

Vor dem Brüsseler Konferenzgebäude, in dem die feierliche Verleihung stattfand, protestierten ungefähr hundert Menschen gegen die Auszeichnung, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Rechtsextreme belgische Gruppierungen hatten zu der Versammlung aufgerufen, weil sie Merkels Flüchtlingspolitik ablehnen.