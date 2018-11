Gute Geschäfte für Gastgewerbe

Wiesbaden (dpa) - Deutschlands Gastwirte und Hoteliers bleiben auf Rekordkurs. Hotels und Pensionen sowie Gaststätten und Caterer steigerten den Umsatz im September kräftig um 3,0 Prozent gemessen am Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Bereinigt um Preiserhöhungen (real) ergab sich laut der Wiesbadener Behörde noch ein Plus von 0,8 Prozent. Besonders stark legten Beherbergungsbetriebe zu mit einem Erlösplus von 3,2 Prozent. Die Gastronomie steigerte den Umsatz um 2,9 Prozent.

Nach neun Monaten erwartet der Branchenverband Dehoga für 2018 das neunte Rekordjahr in Folge. Von Januar bis September steht nun ein Plus von 3,1 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum. Preisbereinigt kletterte der Umsatz in den neun Monaten um 1,0 Prozent.

Das Gastgewerbe profitiert von der Konsumfreude der Verbraucher und der guten Konjunktur. Auch der Trend zum Urlaub in Deutschland und der außergewöhnlich warme Sommer spielten der Branche in die Hände.