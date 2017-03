Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Ausgang der Wahl in den Niederlanden ausdrücklich begrüßt. Sie habe sich sehr gefreut, «dass eine hohe Wahlbeteiligung zu einem sehr proeuropäischen Ergebnis geführt hat», sagte die CDU-Vorsitzende am Donnerstag in Berlin bei einer Veranstaltung zur Bevölkerungsentwicklung in Deutschland. Sie sprach von einem klaren Signal, «und das nach Tagen, in denen die Niederlande Anwürfe und Vorwürfe zu ertragen hatten, die aus der Türkei kamen, die völlig inakzeptabel sind». Merkel zog das Fazit: «Ich glaube, das war ein guter Tag für die Demokratie.»

Merkel hatte den niederländischen Premier schon in der Nacht beglückwünscht. Sie habe dem rechtsliberalen Politiker telefonisch gratuliert, schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch auf Twitter. Wörtlich zitierte er Merkel mit den Worten: «Ich freue mich auf weiter gute Zusammenarbeit als Freunde, Nachbarn, Europäer.»

Die rechtsliberale Partei von Mark Rutte war als klar stärkste Kraft aus der niederländischen Parlamentswahl hervorgegangen. Der Rechtspopulist Geert Wilders blieb hinter vorherigen Erwartungen zurück. Die Abstimmung am Mittwoch war Auftakt des europäischen Superwahljahres 2017.