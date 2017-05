Hamburg wird zur Weltbühne

Hamburg (dpa) - Es wird das größte Theaterfestival, das Hamburg je gesehen hat: 45 internationale Produktionen sind beim Festival "Theater der Welt" vom 25. Mai bis zum 11. Juni in der Hansestadt zu Gast. «Das Festival lädt die Welt ein, nach Hamburg zu kommen und uns zu zeigen, was sie bewegt, was wichtig ist, was uns vielleicht trennt, aber auch, was uns verbindet», hatte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) angekündigt. Eröffnet wird das dreiwöchige Festival am 25. Mai mit einer Rede des Philosophen Achille Mbembe aus Kamerun zur Zukunft der Demokratie aus der Sicht Afrikas.

Am Abend zeigt der Regisseur Lemi Ponifasio aus Samoa seine musiktheatrale Neuproduktion «Children of Gods» im Kakaospeicher am Baakenhöft mit 400 Beteiligten. Parallel dazu präsentiert der chinesische Provokateur Tianzhou Chen auf Kampnagel seine Oper «Ishvara». Mit seiner 15. Ausgabe kehrt das Festival des Internationalen Theaterinstituts an den Ort seiner Entstehung zurück und findet nach 1979 und 1989 zum dritten Mal in Hamburg statt.

Das künstlerische Programm wurde von einem vierköpfigen Hamburger Team aus Amelie Deuflhard und András Siebold (Kulturfabrik Kampnagel) sowie Joachim Lux und Sandra Küpper (Thalia Theater) gemeinsam entwickelt. Thematischer Ausgangspunkt ist der Hafen: Fragen von Globalisierung und Handel, von Flucht und Migration spielen im Programm eine erhebliche Rolle. Der Hafen ist aber nicht nur Thema, sondern neben dem Thalia Theater und Kampnagel auch Spielort des Festivals.

«Mit 330 Veranstaltungen ist 'Theater der Welt' das größte Festival, das es je in Hamburg gegeben hat», sagte Kampnagel-Intendantin Deuflhard. Wenige Wochen vor dem G20-Gipfel wollen die Künstler daran erinnern, dass eine gerechte Weltinnenpolitik nur im Respekt vor der Vielfalt der Kulturen möglich ist. Zu Gast sind Festivalgrößen wie Bruno Beltrăo (Brasilien), Ivo van Hove (Frankreich), Wael Shawky (Ägypten), Back to Back Theatre (Australien) oder La Fura dels Baus (Spanien).

Neben Europa spielen Afrika und der Nahe Osten eine wichtige Rolle - es gibt Projekte wie «Kongotribunal» von Milo Rau, Christoph Schlingensiefs «Operndorf Afrika» und die «Refugee Voices Show». Der arabische Künstler Wael Shawky konfrontiert Europa mit der eigenen kriegerischen Vergangenheit. Mit dem Club Marhaba gibt es auf Kampnagel über den gesamten Festivalzeitraum ein von syrischen Künstlern inspiriertes Konzertprogramm.