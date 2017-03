Handwerk weiter zuversichtlich

München (dpa) - Das deutsche Handwerk ist nach einem außerordentlich erfolgreichen Jahr auch für 2017 positiv gestimmt. Die Branche rechnet mit einem Umsatzplus von circa 2,5 Prozent. Im Vorjahr wurde gar ein Zuwachs von rund 3,5 Prozent erzielt, wie der Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Holger Schwannecke, am Donnerstag in München sagte. «Es hätte sogar noch besser werden können, wenn die Betriebe die Fachkräfte bekommen hätten, die sie hätten brauchen können.»

Neben der schwierigen Mitarbeitersuche treiben die Branche vor der in der nächsten Woche in München stattfindenden Internationalen Handwerksmesse auch politische Themen um. So klagte der Präsident des Bayerischen Handwerkskammertages, Franz Xaver Peteranderl, mit Blick auf die Integration von Flüchtlingen über die unterschiedliche Auslegung der Gesetze durch die Behörden. Auch Schwannecke betonte, besonders in Hinsicht auf die Praxis in Bayern: «Für die Betriebe sind Rechtssicherheit und Klarheit ganz entscheidend.»