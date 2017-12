Heiligabend auf einer Fregatte

Östliches Mittelmeer (dpa) - Mehr als 3700 Bundeswehrsoldaten verbringen Weihnachten weit entfernt von der Heimat. Dazu gehören in diesem Jahr erstmals auch die Besatzungsmitglieder der Fregatte «Mecklenburg-Vorpommern», die Deutschland für den EU-Einsatz «Sophia» gegen Schleuserkriminalität und zur Seenotrettung im Mittelmeer zur Verfügung stellt. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur erzählt Kommandant Christian Schultze (44) über die Vorbereitungen für einen Heiligabend auf hoher See.

Frage: Herr Fregattenkapitän, Sie und ihre Besatzung werden Weihnachten mehr als 2000 Kilometer entfernt von der Heimat auf dem Mittelmeer verbringen. Der Weihnachtsbaum wird fehlen, oder?

Antwort: Sie werden es nicht glauben, aber wir haben auf dem Schiff Weihnachtsbäume. Jede Messe, also jeder Gemeinschaftsraum, hat einen. Zudem steht einer auf dem Flugdeck. Insgesamt sind es fünf.

Frage: Woher bekommt man denn auf dem Mittelmeer Weihnachtsbäume?

Antwort: Die hat uns unser Patenland Mecklenburg-Vorpommern geschickt. Als wir vor kurzem einen Hafenaufenthalt in Cagliari auf Sardinien hatten, haben wir sie an Bord genommen.

Frage: Aber kann bei ihnen wirklich Weihnachtsatmosphäre aufkommen?

Antwort: Das ist zumindest das Ziel. Für Heiligabend hat der eingeschiffte Militärpfarrer zusammen mit 25 Soldatinnen und Soldaten ein Krippenspiel organisiert, es gibt einen Weihnachtsgottesdienst und dann sogar noch eine Christmette. Am 25. haben wir ein Gemeinschaftsevent im Hangar geplant. Wenn nichts dazwischen kommt, wollen wir uns da die Helene-Fischer-Show anschauen und gemeinsam Spaß haben. Und natürlich gibt es gutes Essen - Heiligabend zum Beispiel Gänsebrust mit Orangensauce, Rosenkohl und Schupfnudeln.

Frage: Was war bislang der emotionalste Moment an Bord?

Antwort: Unter den Menschen, die wir kürzlich gerettet haben, war eine hochschwangere Frau, die dann an Bord eine Spontangeburt hatte. Maverloy hat die Mutter den kleinen Jungen genannt. Das soll so viel bedeuten wie «Gott ist großartig». 2450 Gramm war er schwer und 51 Zentimeter lang. Das ist eine Sache, die mir immer in Erinnerung bleiben wird. In solchen Momenten herrscht immer eine himmelhochjauchzende Freude an Bord. Die hat sich wie ein Lauffeuer durch die gesamte Besatzung verbreitet.

ZUR PERSON: Der gebürtige Wolfsburger Christian Schultze (44) kam 1994 zu Marine. Nach der Offiziersausbildung und einem Politikstudium an der Bundeswehruniversität in Hamburg fuhr er zunächst auf den Fregatten «Lübeck», «Augsburg» und «Bremen» zur See und arbeitete an der Führungsakademie und im Marineamt in Rostock. 2015 wurde er zum Kommandanten der Fregatte «Mecklenburg-Vorpommern» ernannt.