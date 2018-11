Hilfe für Schulprojekt im Libanon

Dresden (dpa) - Mit rund 200 000 Euro unterstützt Sachsen ein Schulbildungsprojekt für Kinder im Libanon. Damit soll ein Beitrag zur Selbsthilfe vor Ort geleistet werden, sagte Staatskanzleichef Oliver Schenk am Mittwoch in Dresden. Der Fördermittelbescheid wurde dem Dresdner Verein «Arche Nova» übergeben, der das 2015 ins Leben gerufene Projekt damit im neuen Jahr fortführen kann. Bisher erhielten rund 650 von der Syrien-Krise betroffene Kinder und Jugendliche Unterricht an zwei libanesischen Schulen.

Nun sei der Schulbesuch von 840 Kindern für ein weiteres Schuljahr gesichert, sagte der Vorstandsvorsitzende von «Arche Nova», Stefan Mertenskötter. «Das bringt ein Stück Normalität und Zuversicht in das Leben der geflüchteten Kinder und ihrer Familien und schafft gleichzeitig die Voraussetzung für eine gute persönliche und berufliche Perspektive.»

Seit 2017 unterstützt Sachsen entwicklungspolitische Projekte und Initiativen. Im neuen Doppelhaushalt 2019/2020, der aktuell im Landtag beraten wird, sind dafür jeweils 400 000 Euro eingeplant.