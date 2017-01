Hilfe für die Kleinen

Osnabrück (dpa) - Seit 50 Jahren hilft terre des hommes Kindern in aller Welt. An diesem Wochenende feiert die Organisation ihr Jubiläum mit einem Festakt und einer großen Jubiläums-Benefizshow in der norddeutschen Stadt Osnabrück. Dort hatte das Hilfswerk Ende der 1960er Jahre seine Geschäftsstelle bezogen, nachdem der Schriftsetzer Lutz Beisel den deutschen Ableger der schweizerischen terre-des-hommes-Organisation am 8. Januar 1967 zusammen mit rund 40 Ehrenamtlichen in Stuttgart gegründet hatte.

Die Arbeit des Hilfswerkes hat sich in den vergangenen fünf Jahrzehnten stark gewandelt. Von der ursprüngliche Idee, Kinder aus dem Kriegsgebiet herauszuholen und in Deutschland zu behandeln oder Kriegswaisen zur Adoption zu vermitteln, ist terre des hommes inzwischen abgekommen. «Die letzte Adoption haben wir 1998 vermittelt», sagt Sprecher Wolf-Christian Ramm. Etwa 2800 Kinder aus verschiedenen Ländern hatte das Hilfswerk bis dahin mit deutschen Eltern zusammengebracht. «In der damaligen Zeit war das sicherlich richtig, aber die Zeit hat sich geändert», sagt Ramm.

Die Welt sei komplexer geworden, sagt Vorstandssprecher Jörg Angerstein. 15 Millionen Kinder aus aller Welt hätten von terre des hommes profitiert. Heute setze das Hilfswerk darauf, dass die Lage der Kinder in Asien, Afrika, Südamerika und auch Europa verbessert werde. «Wir wissen, dass Bildung der beste Weg ist, um Kinder aus der Armut und dem Elend herauszuholen.»

Im Jubiläumsjahr will das Hilfswerk besonders Jugendliche ansprechen. Dazu startet es die Kampagne «Wie weit würdest Du gehen», bei der Fernsehpromis dazu auffordern, sich eine «Challenge» (Herausforderung) zu überlegen. Fünf Millionen Euro zusätzlicher Spenden will terre des hommes so in diesem Jahr einwerben. 2015 nahm die Organisation 18 Millionen Euro an Spenden ein. Sie fördert mehr als 400 Projekte in 31 Ländern.

Anlass für die Gründung waren die Bilder aus dem Vietnam-Krieg. In den ersten Jahren kümmerte sich das Hilfswerk um die medizinische Versorgung von kriegsversehrten Kindern aus Vietnam und dem afrikanischen Biafra. In den 1970er Jahren war die Vermittlung von verlassenen Kindern an deutsche Adoptiveltern ein Schwerpunkt der Arbeit. Seit 1980 will das Hilfswerk die strukturellen Ursachen von Not und Unterdrückung mit Kampagnen und Lobbyarbeit bekämpfen.