Hitzewelle in Deutschland

Berlin (dpa) - Diese Woche wird heißer und heißer - aber danach ist etwas Abkühlung in Sicht. «Bis Freitag werden Spitzenwerte bis 38 Grad erwartet», sagte Meteorologe Adrian Leyser vom Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch. Am heißesten wird es wohl «irgendwo im Westen zwischen Kölner Bucht und Niederrhein». Auch sonst liegen die Höchstwerte über 30 Grad. «Ein klein wenig angenehmer ist es im Süden Bayerns und bei auflandigem Wind an der See», so der Meteorologe. Hitzegewitter mit Starkregen seien möglich, aber selten.

Am Wochenende ändert sich die Wetterlage. Das Hoch über Nordeuropa wandert nach Russland und macht Platz für Ausläufer eines Tiefdruckkomplexes aus dem Norden. Für nächste Woche rechnet der Wetterdienst «nur noch» mit Spitzenwerten um 30 Grad.

Ein Überblick zur aktuellen Lage:

SOMMER IM SCHLAFZIMMER: Tropische Nächte bringen derzeit manchen um den Schlaf. «Es hat sich heute Nacht etwas abgekühlt. Wobei "abgekühlt" eine kleine Übertreibung ist», sagte ein DWD-Sprecher am frühen Mittwochmorgen. In Hamburg zeigte das Thermometer in der Nacht 23 Grad, im Saarland 22 Grad und in Berlin 20 Grad. Im Westen und in Ballungszentren kühlt es an den kommenden Tagen nie unter 20 Grad ab.

RINDER MIT SONNENBRAND: Rinder leiden unter der Hitze vermutlich mehr als Menschen: «Sie haben eine Wohlfühltemperatur zwischen 0 und 10 Grad Celsius», sagte der Rinderzüchter Jan Körte vom Unternehmen Rinderallianz in Woldegk (Mecklenburgische Seenplatte). Wenn es länger 30 Grad heiß sei, gehe auch die Milchleistung zurück. Zudem können Rinder auch einen Sonnenbrand bekommen - auf den weißen Fellflächen. Man müsse sie zwar nicht eincremen, sagte Körte, die Tiere müssten aber die Möglichkeit haben, in den Schatten zu gehen.

WALDBRÄNDE: Riesige Brände wie derzeit in Griechenland und Schweden sind in Deutschland nach Einschätzung von Behörden und Feuerwehr unwahrscheinlich. Es gebe viele Maßnahmen zum Schutz und zur Beobachtung der Wälder, sagten Hartmut Ziebs, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, und Astrid Uhlmann, Leiterin des Referats Wald und Holz bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.

WASSERWERFER IM PARK: Im trockenen Hamburger Stadtpark kam es zu einem kuriosen Einsatz. Mit zwei Wasserwerfern der Polizei wurden die Pflanzen gegossen. Die beiden Fahrzeuge mit ihren jeweils 10 000 Liter großen Tanks wurden am Mittwoch eingesetzt. «Das Wasser in den Tanks muss regelmäßig ausgetauscht werden, und das war jetzt wieder fällig. Das macht doch Sinn, das kostbare Trinkwasser sinnvoll und zugunsten der Umwelt einzusetzen», sagte eine Polizeisprecherin.

FEIERN MIT SONNENSCHUTZ: Auch Besucher von Freiluftveranstaltungen sollten sich auf die Hitze einstellen. «Wir bitten unsere Besucher, zum eigenen Schutz nicht nur ausreichend zu trinken, sondern auch Sonnenschutzcreme, Kopfbedeckungen und etwas zum Luftfächeln mitzubringen», sagte etwa Falk Herzog, Geschäftsführer der Eutiner Festspiele. Das gelte besonders für Nachmittagsvorstellungen.

DER SOMMER 2018 - UND DANN? Was aktuell noch als ungewöhnlich warmer Sommer gilt, könnte nach Einschätzung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung in rund 30 Jahren ein ganz normaler Durchschnittssommer sein. «In Deutschland hat die Temperatur seit der industriellen Revolution im Durchschnitt schon 1,4 Grad zugenommen», sagte Klimafolgenforscher Fred Hattermann. Es sei sinnvoll, in Städten mehr Bäume zu pflanzen, um für genug Schatten zu sorgen.