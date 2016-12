Hoffnung auf Rückkehr

Jede dritte Frau in Europa wird im Laufe ihres Lebens Opfer von Gewalttaten. Seit 2013 tanzen Menschen in über 200 Ländern weltweit einmal im Jahr gegen Gewalt an Mädchen und Frauen. One Billion Rising heißt die Kampagne, die von der New Yorker Künstlerin und Aktivistin Eve Ensler ins Leben gerufen wurde.