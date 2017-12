Hohe Nachfrage nach Deutsch-Kursen

Berlin (dpa) - Rund 1,1 Millionen Menschen haben im Jahr 2016 den Kurs «Deutsch als Fremdsprache» an den Volkshochschulen besucht. Das sind 274 000 Menschen mehr als 2015. «Volkshochschulen sind für Geflüchtete und Zuwanderer der wichtigste Türöffner in die deutsche Gesellschaft», teilte der Vorsitzende des Deutschen Volkshochschul-Verbandes, Ernst Dieter Rossmann, am Dienstag mit. «Denn die Sprache ist der Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe - in der Nachbarschaft, im Verein, im Umgang mit Behörden und im Beruf.» Wegen der Zuwanderungswelle hatten die Volkshochschulen die Zahl dieser Deutsch-Kurse deutlich erhöht. Es gab 2016 bundesweit 899 Volkshochschulen.

Nach Berechnungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge reisten 2016 etwa 280 000 Flüchtlinge nach Deutschland ein. 2015 waren es nach früheren Angaben des Bundesinnenministeriums rund 890 000.