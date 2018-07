Immer mehr Fahrräder in Deutschland

Wiesbaden (dpa) - Nur in einem Fünftel der deutschen Haushalte steht kein Fahrrad. Das hat das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitgeteilt. Insgesamt wurden Anfang 2017 rund 69,5 Millionen Drahtesel in Deutschland gezählt, etwa eine Million mehr als noch ein Jahr zuvor. Einen besonders hohen Anstieg gab es bei den Elektrofahrrädern, deren Zahl sich in Privathaushalten von 2014 bis 2017 auf 3,1 Millionen fast verdoppelte. Vorhanden waren sie zuletzt in 2,3 Millionen Haushalten - was zeigt, dass vielerorts gleich mehrere Fahrräder mit elektrischem Hilfsmotor standen. Wie eine Befragung des Bundesverkehrsministeriums ergeben hat, fahren drei Viertel der 14- bis 69-jährigen Bundesbürger Rad.