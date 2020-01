Industrieproduktion erholt sich

Wiesbaden (dpa) - In der deutschen Industrie zeichnet sich nach jüngsten Rückschlägen eine Stabilisierung der Lage ab. Im November steigerten die Betriebe ihre Gesamtproduktion unerwartet stark. Die Herstellung sei im Vergleich zum Vormonat um 1,1 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Analysten hatten zwar einen Zuwachs erwartet, waren aber im Schnitt nur von einem Anstieg um 0,8 Prozent ausgegangen.

Außerdem war der Rückschlag im Vormonat Oktober nicht so stark wie bisher bekannt ausgefallen. Das Bundesamt revidierte die Daten nach oben, so dass die Produktion im Monatsvergleich nur um 1,0 Prozent gesunken war. Zuvor war für Oktober ein Dämpfer um 1,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat gemeldet worden.

Im Jahresvergleich fiel die Produktion im November laut Bundesamt um 2,6 Prozent. Allerdings waren die Erwartung von Analysten noch trüber, die einen Rückgang um 3,7 Prozent erwartet hatten.

Konjunkturforscher Nils Jannsen vom Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel sieht trotz der höheren Produktionsdaten auch weiterhin keine Trendwende in der deutschen Industrie. Es zeichne sich keine durchgreifende Erholung ab. «Insgesamt dürften zwar die stärksten Einbrüche hinter uns liegen, die Industrierezession ist aber noch nicht überwunden», erklärte der IfW-Experte.

Die deutsche Industrie wird seit längerem durch die schwache Weltwirtschaft und die vielen politischen Risiken belastet. Zuletzt hatten Frühindikatoren ein Ende der Schwächephase signalisiert, allerdings war am Vortag wiederum ein überraschender Dämpfer beim Auftragseingang in der deutschen Industrie gemeldet worden.