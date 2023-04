Internationaler Schlag gegen illegalen Datenhandel

Frankfurt (dpa) - Mit Durchsuchungen in allen 16 Bundesländern sind deutsche Ermittler gegen Cyberkriminalität vorgegangen. Es gehe um eine Vielzahl an Betrugsdelikten im Onlinehandel, das Ausspähen von Daten, Datenhehlerei und Geldwäsche, teilten das Bundeskriminalamt (BKA) und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit. Die Durchsuchungen fanden bei 58 Beschuldigten in Deutschland statt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sprach von einem großen Erfolg im Kampf gegen Internetkriminalität.

Im Zentrum der internationalen Ermittlungen stand die kriminelle Verkaufsplattform „Genesis Market“, über die unter anderem gestohlene Zugangsdaten zu verschiedenen E-Commerce- und Onlinezahlungsdiensten verkauft worden seien. Es habe sich um die weltweit größte derartige Plattform gehandelt, die seit 2018 bestanden habe. Sie sei am Dienstag von den US-Behörden beschlagnahmt und abgeschaltet worden. Nach Angaben von Europol waren auf der Plattform die Identitätsdaten von mehr als zwei Millionen Menschen angeboten worden. Insgesamt seien an dem Aktionstag weltweit 119 Menschen festgenommen und mehr als 200 Gebäude durchsucht worden. An der „Operation Krümelmonster“ waren neben dem FBI, der europäischen Polizeibehörde Europol unter anderem auch die niederländische, die britische und die australische Polizei beteiligt.